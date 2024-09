Clown, trampolieri, giocoleria e teatro di strada La carovana di Girovagando torna a Sassari 

Puro divertimento ma pure «strumento di partecipazione che si inserisce in quel più ampio discorso del decentramento culturale», diceva l’attore Gian Maria Volontè. Il teatro di strada è un modo per rivitalizzare il centro storico di Sassari, come accade da 27 anni con “Girovagando”. Il festival internazionale di arte in strada dopo le tappe di agosto a Sennariolo e Santu Lussurgiu ritorna dove è nato grazie all’intuizione di Theatre en Vol. Per tre giorni, da giovedì a sabato, spettacoli e laboratori provenienti da tutto il mondo.

La prima giornata si apre alle 18 in piazza Santa Caterina con la compagnia di clown, giocoleria, visual comedy e teatro fisico Maimé in “Happiness”. Alle 19 da piazza Castello partirà la stravagante parata “Steamplant Movement” di Shedan Theater. Chiusura con lo spettacolo itinerante “La festa dei colori” della compagnia romana Abraxa (piazza Tola, ore 21). Venerdì il duo comico circense Teatro C’art in “Woow”, i trampolieri della compagnia Afuma (Togo) e il siciliano Teatro Atlante in “La sfida”, che unisce numeri di magia e brani musicali. Sabato alle 11 all’Emiciclo Garibaldi con il Circo Eia in “Espera”, poi allo Spazio TEV, il laboratorio “Richiamare la Biodiversità” di Animateria (ore 15-16) e gli spettacoli “La sfida” di Teatro Atlante, “Woow” di Teatro C’Art, il Circo Eia in “Espera”, Theatre En Vol con “Il grande spettacolo della fine del mondo” e il cantautore Carlo Doneddu col suo trio.

