Clown, illusionisti, acrobati e giocolieri  da stasera il Pula Buskers Festival  

Tra bolle di sogno e salti nell’impossibile, risate leggere come il vento e acrobazie che sfidano il cielo, oggi, domani e sabato Pula si colora di meraviglia con la truppa del buonumore del Pula Buskers - Festival internazionale di Teatro di strada e Circo contemporaneo.

In piazza del Popolo e piazza della Chiesa G. Battista e le strade del centro storico accoglieranno ogni sera (dalle 21 alle 24) clown, illusionisti, acrobati, giocolieri e creature fantastiche da tutto il mondo per dare vita a tre notti indimenticabili: una festa sotto le stelle dedicata a tutti, piccoli e adulti, all’insegna dell’allegria e dello stupore.

Questa ottava edizione accoglierà 14 compagnie internazionali provenienti da Argentina, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Corea del Sud, Cile, Albania e naturalmente dall’Italia. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, per adulti e bambini, per chi ama stupirsi e per chi ha voglia di ritrovare la magia.

