Clown, danze e acrobati: inizia lo show 

Arriva in città il circo d’estate. L’appuntamento è con “Circondando 2025”, il festival internazionale di circo contemporaneo a cura di teatro Circo Maccus.

Dal parco Parodi a Sant’Andrea, a piazza XXXII Aprile, fino a via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra saranno protagonisti clown, danza, acrobati, musica e poesia che si fondono in un festival unico nel suo genere.Artisti da tutta Italia e dal Portogallo trascineranno il pubblico in un viaggio speciale tra emozioni e arte di strada.

Tre le serate previste la prossima settimana. Si parte il 3 luglio al parco Parodi con un laboratorio aperto a cura di Maccus e una performance collettiva con gli artisti del festival, seguita dallo spettacolo “Le mie me” della compagnia Visionaria, dove danza e circo si fondono.Secondo appuntamento il giorno successivo in piazza XVIII Aprile con l’inaugurazione del festival che vedrà in scena la compagnia Maccus con il suo spettacolo “Clown in Viaggio”, seguito da “Una Sonata al Silencio”, della compagnia portoghese Cia Rayuela. Gran finale il 5 luglio in via Cecoslovacchia con musica dal vivo, cabaret e atmosfere circensi con l’Orchestra Circus ensemble musicale del Circo Paniko e un nuovo Cabaret Circus con tutti gli artisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA