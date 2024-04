Cloro, otto intossicati al Barberini 

ROMA. Bruciore agli occhi, aria all’improvviso irrespirabile. Momenti di paura ieri mattina all'hotel Barberini di via Rasella, nel cuore della capitale. Intorno alle 9 dalla spa, al piano interrato, si è diffusa una nube che ha invaso anche i due piani superiori. L’albergo è stato evacuato. Sono otto gli intossicati, tutti dipendenti che si trovavano in quel momento al piano del centro benessere. Cinque sono finiti in ospedale. I più gravi sono un 60enne e una 50enne, portati al pronto soccorso in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altri tre sono stati assistiti sul posto. L’hotel – 35 stanze, circa 60 ospiti – era al completo. I vigili del fuoco hanno ipotizzato da subito che le esalazioni fossero riconducibili al cloro utilizzato nel locale tecnico della spa, forse miscelato in modo sbagliato durante la manutenzione. La Procura ieri attendeva una informativa per va,lutare se aprire un fascicolo per lesioni personali e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

