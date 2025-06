Cloro in piscina, grave un bimbo sardo 

Roma. Lunedì cinque bambini originari dell’Oristanese sono finiti in ospedale dopo un bagno in piscina. Uno di loro è ricoverato in terapia intensiva e rischia danni neurologici. L’ipotesi è che i malori siano legati a un’intossicazione da cloro. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni e disposto il sequestro della piscina e l’analisi dell’acqua, per accertare se il tipo e la quantità di disinfettante adoperato siano nella norma.

Intossicazione

L’allarme è scattato intorno alle 10 in un circolo sportivo della Borghesiana, alla periferia sud-est della Capitale. «Mamma, l’acqua sta diventando gialla», ha detto all’improvviso uno dei bambini, tutti di origine isolana.

Poi i piccoli hanno iniziato a tossire, ad accusare difficoltà respiratorie e a presentare irritazioni sulla pelle. Così è stato richiesto l’intervento del 118, che è arrivato con diversi mezzi. Il personale ha soccorso i piccoli e li ha trasportati al policlinico Umberto I in ambulanza.

Due di loro sono stati dimessi subito dopo le cure al pronto soccorso, altri due sono ora ricoverati in reparto mentre il più grave, che ha nove anni, è ancora in terapia intensiva. Il bimbo rischierebbe danni neurologici per inalazione da cloro. Ieri mattina era andato in piscina con la mamma. È stata proprio la donna a contattare il numero d’emergenza 112.

L’allarme

Sulla vicenda è intervenuta la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), spiegando che quello di lunedì «è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che solleva crescenti preoccupazioni sul tema della sicurezza nelle piscine italiane».

«I prodotti chimici normalmente utilizzati per la disinfezione delle acque delle piscine, come ad esempio ipoclorito di sodio e di calcio, acido solforico, acido tricloroisocianurico, sono classificati come pericolosi perché in gran parte corrosivi», ha spiegato il presidente Alessandro Miani, che mette in guardia sul loro uso.

«Nel caso in cui ipocloriti e cloroisocianurati vengano a contatto con i correttori di acidità come l’acido solforico possono liberare cloro gassoso, gas tossico per inalazione responsabile di intossicazioni acute anche molto gravi. In pochi sanno che sostanze molto diffuse come cloro e ammoniaca causano nell’uomo gravi ustioni a naso, gola, occhi, trachea e grandi vie aeree anche solo dopo pochi minuti dall’esposizione, e provocano spesso tosse ed emissione di sangue con l’espettorato, oltre a conati di vomito e difficoltà respiratorie», ha aggiunto, sottolineando che «i casi di intossicazione nelle piscine italiane stanno purtroppo aumentando».

