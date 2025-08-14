Clooney, Stone, Gadot, Pacino Ma quante stelle a Venezia! 

Cerimonia di apertura condotta da Emanuela Fanelli, Leone d’Oro alla Carriera a Werner Herzog poi, subito dopo, l’atteso “La Grazia” di Paolo Sorrentino, primo film italiano dei cinque in concorso con Toni Servillo e Anna Ferzetti nonché la serie “Portobello”di Marco Bellocchio (1 settembre) girata nelle carceri di Oristano, Sassari e Cagliari. E a proposito di serie e Sardegna ci sarà (il 4 settembre) anche “Il Mostro” di Sollima su serial killer di Firenze con un cast interamente isolano. Questo l’incipit il 27 agosto dell’82/a edizione della Mostra di Venezia, che si chiuderà il 6 settembre. Un’edizione che si annuncia ricca d’autori, italiani e stranieri, come di interessanti esordi. Ecco una sintesi ragionata dei principali appuntamenti.

Si parte

Giovedì 28 agosto. In concorso: “Bugonia” del regista greco Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, “Jay Kelly” di Noah Baumbach con George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig e Alba Rohrwacher, e Orphan di Laszlo Nemes. Fuori concorso invece “Ghost Elephants” di Werner Herzog e, ad Orizzonti, “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei, Eva Robin's e infine per le Giornate degli Autori, “La gioia” di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca. Venerdì 29 agosto è il giorno di “After The Hunt”, film fuori concorso di Luca Guadagnino con l’attesissima Julia Roberts, mentre in concorso troviamo “No Other Choice” del talentuoso coreano Park Chan-Wook e 'Á Pied D'Oeuvre' di Valerie Donzelli. Fuori concorso “Cover-Up” di Laura Poitras mentre per l'Italia, alla Settimana della Critica, c’è “Agon” di Giulio Bertelli. Sabato 30 agosto passano in concorso il secondo film italiano, “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, e “Frankenstein” di Guillermo Del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, David Bradley, Lars Mikkelsen. Fuori concorso il film danese “The Last Vikin”' di Anders Thomas Jensen e il nostro horror “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Giulio Feltri e Paolo Pierobon.

Il cuore

Domenica 31 agosto in gara "Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett e il biopic su Putin “Le Mage du Kremlin” di Olivier Assayas con Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge e Jeffrey Wright. Fuori concorso “Il Maestro” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Paolo Briguglia, Valentina Bellè ed Edwige Fenech e “Nuestra Tierra” di Lucrecia Martel. Per Italia ad Orizzonti c’è “Un anno di scuola” di Laura Samani con Stella Wendick, Giacomo Covi e Pietro Giustolisi. Lunedì 1 settembre propone in concorso “The Smashing Machine” di Benny Safdie e “The Testament of Ann Lee” di Mona Fastvold. Martedì 2 settembre sfilano in concorso “A House of Dynamite' di Kathryn Bigelow e “L’etranger'”di Francois Ozon. Fuori concorso è la volta di “Dead Man's Wire” di Gus Van Sant che riceverà il Premio Campari Passion For Film . Per l'Italia, a Venezia Spotlight, ecco “Ammazzare stanca” di Daniele Vicari.Mercoledì 3 settembre in concorso c'è “Duse'”di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi e, sempre in corsa per il Leone d'oro, “The Voice Of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, un film su una bambina palestinese che vive a Gaza. Nello stesso giorno poi Premio Cartier - Glory To The Filmmaker Award a Julian Schnabel e, a seguire, il suo film fuori concorso “In The Hand Of Dante'”con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Franco Nero e Sabrina Impacciatore. Giovedì 4 settembre in concorso per l'Italia arriva “Elisa” di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino e “Girl' di Shu Qi”. Sabato 6 settembre cerimonia di premiazione con il film di chiusura “Chien 51” di Cédric Jimenez con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi.

