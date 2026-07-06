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Il premio.
07 luglio 2026 alle 00:47

Clooney re di Venezia, Leone d’Oro alla Carriera alla mostra del cinema 

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La prima volta in Laguna risale al 1998: era Jack Foley, il raffinato rapinatore di banche che si innamora della sceriffa Jennifer Lopez in Out of Sight di Steven Soderbergh, il film che lo lanciò fuori dalle corsie di ER - Medici in prima linea. L'ultima è dell’anno scorso, nei panni di Jay Kelly, l'attore in crisi di identità del film di Noam Baumbach presentato in concorso (con forfait della star in conferenza stampa, ma non sul tappeto rosso mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin). Dopo ben undici partecipazioni alla Mostra del Cinema, George Clooney sarà premiato con il Leone d'oro dell'83ª edizione, in programma dal 2 al 12 settembre. «Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così», è il commento, sul filo dell'ironia, dell'attore, regista, produttore da due premi Oscar, quattro Golden Globe, incluso il Cecil B. DeMille Award, quattro Sag Awards, un Baftam due Critics' Choice Awards, un Emmy, quattro National Board of Review Awards e l'American Film Institute Life Achievement Award, ma anche attivista per i diritti umani.

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