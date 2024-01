Clonano il sito online dell’azienda per truffare i clienti, denuncia 

Scaltri e furbi. Per mettere a segno la truffa gli autori hanno deciso di clonare un sito internet di un’azienda con un solo particolare diverso, il numero di telefono dal quale poi venivano inviate le coordinate per i pagamenti.

Negli uffici dell’Autodemolizioni Pusceddu, a Siamaggiore, negli ultimi giorni decine di clienti si sono presentati o hanno chiamato per chiedere come mai i ricambi d'auto acquistati non erano ancora stati spediti. «Stiamo subendo un danno economico ma anche di immagine - racconta la titolare, Manuela Pusceddu - Purtroppo siamo stati vittime di truffa per sostituzione di identità. Ci siamo resi conto solo quando i clienti hanno iniziato a chiamarci per lamentarsi del fatto che non avevano ricevuto ciò che era stato acquistato con la card postepay. La colpa però non è nostra: noi non abbiamo ricevuto ordini e pagamenti. Nel sito creato per truffare le persone infatti i dati sono diversi, come anche il nome stesso del sito: il nostro finisce con it, il loro con com». La titolare ha sporto denuncia: «Contro ignoti, ovviamente. Ci siamo rivolti ai carabinieri. Noi non siamo truffatori, ciò che viene pagato è sempre stato consegnato. Chiedo ai clienti di non fare alcun acquisto con postepay, i soldi non arrivano nel nostro conto». ( s. p. )

