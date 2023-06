Clochard ghanese pestato a morte, fermati due sedicenni 

POMIGLIANO D'ARCO. Hanno solo 16 anni i presunti autori del brutale pestaggio, nella notte tra domenica e lunedì, costato la vita al senzatetto ghanese 40enne Akwasi Adofo Friederick. Un’aggressione «violenta, improvvisa e immotivata», dice Maria de Luzenberger Milnernsheim, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli, titolare dell'inchiesta.

Il delitto è stato immortalato, nella sua agghiacciante dinamica, dalla telecamera di sorveglianza di un negozio. Nel filmato si vedono i due - entrambi di Pomigliano, uno di origini rumene, che sui social inneggiavano alla violenza con immagini di bastoni e coltelli - accanirsi sull'uomo che si trovava da solo in via Principe di Piemonte, come ogni notte, per dormire in un sacco a pelo sistemato in strada proprio per non appartarsi in zone isolate. Perché Friederick, secondo alcuni residenti e un biglietto anonimo lasciato ieri sulla panchina davanti al supermercato dove sostava di giorno, aveva già subito almeno un'altra aggressione.

Domenica notte era fermo in strada, quando i due gli si sono avvicinati e hanno cominciato a colpirlo al volto e alla testa, anche quando Frederick era fermo a terra. L'uomo è morto lunedì all'ospedale civile di Nola per un grave trauma cranico e un'emorragia cerebrale. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sulle telecamere di sorveglianza presenti in zona: quella di un esercizio commerciale ha ripreso l'aggressione, altre invece hanno permesso di ricostruire il percorso dei due aggressori e ottenere ritratti più nitidi dei volti. «Il successivo raffronto con i contenuti multimediali da loro pubblicati sui propri profili social - ha evidenziato la procuratrice - ha definitivamente consentito la loro individuazione».

I due farebbero parte di una baby gang che agisce da tempo sul territorio seminando terrore tra la gente . Ora sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

