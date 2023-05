Clochard aggredisce un vigile, la polizia sventa il linciaggio 

NAPOLI. Un lungo momento di paura nel centro della città si è chiuso con l’applauso di una folla di turisti e residenti ai poliziotti che portavano via a forza un giovane immigrato africana sottraendolo a un tentativo di linciaggio.

Tutto era cominciato quando una squadra di agenti municipali ed assistenti sociali del nucleo Tesm, Tutela emergenze sociali e minori, aveva chiesto ad alcuni senza fissa dimora di lasciare i giacigli sotto i portici del Duomo, proprio davanti all’ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, dove ieri era programmata la pulizia stradale. Un clochard ha preso un paletto di ferro che teneva sotto le coperte e ha aggredito il luogotenente Salvatore Ruoppolo. Secondo alcuni testimoni il sottufficiale, da terra, ha sparato alcuni colpi di pistola, ferendo l’aggressore a una gamba prima di accasciarsi nel sangue. Gli altri agenti e numerosi passanti hanno cercato di bloccare l’immigrato che, benché ferito, ha continuato a infierire sul luogotenente fino all’intervento dei militari dell’Esercito e degli agenti di polizia che lo hanno fermato. Entrambi i feriti sono stati stati trasportati in ospedale; Ruoppolo ha le braccia fratturate, un occhio tumefatto e gli sono stati applicati diversi punti di sutura al cranio, il clochard è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini e non è giudicato in pericolo di vita.

Oltre a bloccare l’immigrato la polizia gli ha evitato il linciaggio da parte di alcune presenti, infuriati per l’aggressione al sottufficiale. Il sindaco Gaetano Manfredi che è andato a trovare Ruoppolo in ospedale, sottolinea che la sua «è una difesa legittima e noi dobbiamo tutelare i nostri uomini delle forze dell’ordine e della polizia municipale che più di una volta sono stati aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni». Antonio De Iesu, già questore di Napoli e oggi assessore alla Legalità e alla Polizia municipale, annuncia che il Comune sta accelerando le procedure per la sperimentazione del taser.

