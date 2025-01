Clinica Macciotta, via alla rinascita 

Da fabbrica dei bambini a fabbrica della cultura e della ricerca. Quella che un tempo era la clinica pediatrica Macciotta sta per rinascere a nuova vita. Dopo anni di abbandono, incuria e degrado (l’edificio è stato chiuso nel maggio 2014 con il tasferimento alla Cittadella universitaria di Monserrato) al posto di reparti, corsie e laboratori sorgeranno aule, biblioteche e mensa dedicate agli studenti universitari del polo di Economia. La riqualificazione dell’ex clinica pediatrica e del pronto soccorso fa parte di un progetto più ampio, condiviso anche con l’Agenzia del Demanio, che dovrebbe portare a una grande area universitaria che consentirà di attraversare a piedi il centro storico da viale Merello a piazza Yenne.

La tabella di marcia

Carlo Atzeni, delegato del rettore per gli spazi e la sostenibilità, è il coordinatore del comitato scientifico per la riqualificazione degli immobili universitari. Professore, il cartellone con la descrizione del cantiere indica la conclusione dei lavori l’11 dicembre 2023, un ritardo di almeno due anni. «Abbiamo avuto dei ritardi causati dal prolungamento delle operazioni di smaltimento, molto complesse a causa dei vecchi impianti e dei materiali». Quale sarà la nuova tabella di marcia? «I lavori, nell’edificio tra via Porcell e il vecchio Ospedale Civile, sono stati iniziati il mese scorso, l’impresa avrà a disposizione un anno per consegnare l’opera. Speriamo che tutto fili liscio, anche perché il cantiere è davvero complesso».

I lavori

«La ristrutturazione, finanziata con circa 11 milioni di euro, comprenderà aule per lezioni frontali, studi per docenti, laboratori scientifici, una biblioteca, un punto ristoro e la riqualificazione del giardino adiacente. L’obiettivo è restituire al complesso una nuova vita, garantendo un mix funzionale che integri le attività didattiche e di ricerca, in linea con le esigenze della comunità universitaria moderna». I lavori interesseranno i due “corpi fabbrica” principali: l’ex Pronto soccorso pediatrico e la vecchia Clinica Macciotta. «Nel primo edificio di tre piani costruito negli anni ‘30 saranno realizzate 6 aule da 100 posti e 4 da 50, mentre il piano che si affaccia su un giardino molto ampio ospiterà spazi studio. Lo stesso giardino sarà trasformato in un sobrio parco urbano studiato dai nostri esperti dell’Orto botanico», precisa Atzeni. E l’ex Clinica Macciotta? «L’edificio di sette piani con il famoso scalone diventerà la sede del Dipartimento di Economia. Spazi e uffici per circa 150 persone e una mensa, mentre nella vecchia centrale termica saranno realizzati un’aula didattica e un auditorium di alto livello da 100 posti».

Il risiko

Con il trasferimento del Dipartimento di Economia si libereranno spazi? «Sì, gli edifici del complesso di Sant’Ignazio, liberi dopo il trasloco, saranno ristrutturati con un finanziamento da 8 milioni di euro (6 dell’Ateneo, 2 del Comune) e destinati al Polo Giuridico e di Scienze politiche».

I tasselli

Professor Atzeni, lo precisa con forza. «Il recupero dell’ex Clinica Macciotta è solo il primo dei tasselli, che comprende la Clinica Aresu e il Palazzo delle Scienze, del Piano particolareggiato del centro storico. Un progetto strategico, elaborato con il Comune, del valore di 60 milioni di euro che vorremmo realizzare in 5 anni».

