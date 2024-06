Climbers in festa ai piedi dei Tacchi 

Il sipario sull’Ulassai Festival calerà questo pomeriggio con uno spettacolo acrobatico sulla fune sospesa. Per tre giorni Ulassai ha accolto visitatori da tutta Europa per un fine settimana all’insegna del divertimento per grandi e piccoli. Bike show, cineforum, trekking, parkour, arrampicata. Solo per citare alcune delle attività all’aria aperta durante la kermesse. Ieri la giornata clou. La piazza Barigau è stata il cuore pulsante dell’iniziativa. Stand, pareti per l’arrampicata, tende e piccole highline sono stati messi a disposizione dei visitatori. E poi l’adrenalina con una fune sospesa da brividi lunga 500 metri a centocinquanta metri da terra. Uno spettacolo per chi non soffre di vertigini. Mani in pasta poi con il laboratorio di fregula e spazio all’enogastronomia in collaborazione con Slow Food. In piazza anche protezione civile e soccorso alpino. (fr.l.)

