14 ottobre 2025 alle 00:10

“ClimaX”, un confronto tra professionisti nel segno della giustizia climatica e sociale 

Il laboratorio di ecologia urbana “Enrico Corti” della Mem dal 10 al 12 ottobre 2025 ha ospitato “ClimaX”, una 3 giorni organizzata da Transistor.city con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di alimentare lo spirito di comunità e costruire, attraverso pratiche di facilitazione e partecipazione attiva, azioni condivise per il futuro ecologico e sociale della Sardegna.

«Un modello prezioso di cittadinanza attiva e costruzione collettiva del futuro, capace di connettere competenze e visioni diverse nel segno della giustizia climatica e sociale», ha commentato l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu.

Il laboratorio intensivo ha coinvolto circa 50 persone provenienti da tutta l’Isola: cittadine e cittadini, studenti universitari, docenti, tecnici, ricercatori, rappresentanti di associazioni e comitati, attivisti per i diritti e l’ambiente, amministratori locali, operatrici e operatori del terzo settore.

