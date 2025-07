Climatizzazione con pannelli solari, via libera ai lavori nella scuola 

Parte la riqualificazione energetica della scuola di via Piria a Quartucciu: nuovi impianti di climatizzazione e fotovoltaico per una struttura più ecosostenibile.

La spesa prevista è di 150mila euro provenienti in parte dalla Regione (120mila dal fondo Iscol@) e parte da fondi comunali. Si tratta comunque della fase finale di un intervento complessivo iniziato qualche mese fa, precisa l’assessore Walter Caredda: «È il completamento degli interventi già eseguiti dalla nostra amministrazione: sono già stati sostituiti gli infissi e coibentati pareti e solai. In questo nuovo intervento procederemo con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Attualmente sono ad acqua con radiatori e centrale termica a gasolio, ora verranno sostituiti da impianti di nuova generazione alimentati dall’impianto fotovoltaico che verrà installato nello stesso intervento. Il termine dei lavori è previsto prima dell’inizio dell’anno scolastico per evitare ritardi alla riapertura», conclude Caredda, «con questo ulteriore intervento ci stiamo proiettando a rendere autosufficienti, dal punto di vista energetico, le strutture scolastiche comunali con un risparmio finanziario importante per l’amministrazione».

