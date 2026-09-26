Climatizzatori  nelle scuole e in Provincia 

Stop alle aule scolastiche roventi e al gelo in quella consiliare della Provincia. Al via il piano di climatizzazione del Comune di Villacidro per migliorare il comfort climatico dei locali dell’infanzia, della sede del Consiglio provinciale di via Parrocchia e del Municipio. Si parte con un investimento di 182mila euro. L’iniziativa rappresenta il tassello di un programma più ampio. L’impegno dell’amministrazione è avviare verifiche tecniche ed economiche con l’obiettivo di adeguare progressivamente tutti gli edifici scolastici alle nuove condizioni climatiche. «Abbiamo scelto», dice il sindaco, Federico Sollai, «di partire dai luoghi più sensibili, le scuole frequentati dai nostri bambini. La scelta nasce dall’esperienza dell’estate, caratterizzata da temperature record già a giugno, quando le attività erano ancora in pieno svolgimento. Non più un’emergenza occasionale, ma una condizione con cui dobbiamo cominciare a fare i conti ogni anno».

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