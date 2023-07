Climatizzatori in tilt: emergenza al centro anziani 

Caldo record oltre i 40 gradi mentre nella casa di riposo di Alghero i climatizzatori sono andati in tilt. Una situazione drammatica per gli anziani ospiti della struttura comunale ma anche per gli operatori, costretti a lavorare in condizioni estreme. Nel centro residenziale di viale della Resistenza ieri mattina il presidente della commissione Sanità, Christian Mulas, ha tentato di compiere un sopralluogo. Senza successo. Un addetto alla portineria gli avrebbe impedito l’accesso. «Questo atteggiamento non fa che alimentare i sospetti di inadempienze da parte di chi irresponsabilmente non ha individuato per tempo le soluzioni ai problemi. La mia intenzione è di andare a fondo per fare luce su quello che è accaduto», ha commentato Mulas che, insieme agli altri componenti della commissione, ha già chiesto una seduta urgente interamente dedicata all’emergenza caldo nel centro residenziale anziani.

Il sindaco Mario Conoci è al corrente delle criticità. «Il nostro pensiero è quello di risolvere il problema», ha assicurato il primo cittadino. Entro domani entreranno in funzione due nuove macchine, mentre nell’arco di una settimana si procederà all’installazione di altri due motori nuovi. Caldo infernale anche a Casa Serena, a Sassari. Inattivi i condizionatori nelle sale comuni, mentre mancano quelli nelle stanze dei pazienti. I familiari dei settanta anziani ospiti del centro sono in apprensione. La direzione ha già informato l’assessore comunale competente.

