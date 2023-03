Climatizzatore guasto, scuola chiusa sino al 24 marzo 

La scuola elementare di via Quasimodo resta chiusa da ieri sino al 24 marzo. L’ordinanza, è stata emessa dalla sindaca Francesca Atzori, dopo l’ennesimo guasto all’impianto di riscaldamento dell’istituto. Nei mesi scorsi si erano già verificati malfunzionamenti al sistema, che avevano causato qualche intoppo allo svolgimento delle lezioni, riprese poi regolarmente.

La sindaca spiega che si tratta di «un guasto irreparabile, risolvibile solo con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. La decisione è stata presa per garantire la salute e il benessere degli alunni e del personale dell’istituto, anche in considerazione delle basse temperature del periodo». I bambini saranno trasferiti altrove: la prima e la seconda classe nella ludoteca, le altre nel piano superiore della scuola media di via Fermi.

Sulla vicenda interviene Helga Bachis, portavoce del gruppo di minoranza Siamo Siliqua: «Il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento l’avevamo segnalato a febbrai o orso in una interrogazione. Si chiedevano spiegazioni sul malfunzionamento e che attività preventive si volevano attuare per evitare interruzioni al servizio scolastico e i disagi per i bambini, costretti a seguire le lezioni in cappotto o ad abbandonare in anticipo le lezioni. Ci era stato risposto che l'impianto è vecchio. Si doveva intervenire prima, come avevamo chiesto e sollecitato». (a. cu.)

