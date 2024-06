Clima sereno in Aula per l’esordio di Marras 

Per la seduta di insediamento le polemiche sono rimaste fuori dall'Aula e la prima riunione del Consiglio si è svolta in un clima di serenità. Dopo la convalida degli eletti, il sindaco Alfonso Marras ha prestato giuramento con la fascia tricolore, ufficializzato poi la sua squadra con la conferma del vice Federico Ledda, degli assessori Maura Marongiu, Marco Naitana, Laura Masala e Marco Francesco Mannu. Ringraziamenti di rito da parte del primo cittadino verso gli elettori che hanno condiviso il progetto proposto per il governo della città nei prossimi 5 anni. L'apertura alla minoranza guidata da Alessandro Campus e Giuseppe Ibba sono state raccolte dallo stesso Ibba e dalla consigliera Cristiana Cacciapaglia. Capogruppo della maggioranza è Maria Giovanna Campus. A far parte della commissione elettorale come membri effettivi sono Stefania Urgu e Claudio Pallucca della maggioranza, Simona Cadoni della minoranza. ( s. c. )

