Clima pesante fra Cellino e i tifosi bresciani  

C'è il consueto rituale, che inizia con il pullman del Cagliari invitato a entrare nel parcheggio dello stadio in retromarcia. Massimo Cellino vive il suo derby del cuore con gli occhiali scuri, il solito posto in tribuna e, prima del via, il lancio della “lacrima” d'ordinanza, un classico esportato anche a Brescia. Dove però, alla sua sesta stagione di presidenza, i rapporti con il pubblico sono ai minimi storici.

La squadra al penultimo posto, una gestione sopra le righe dei cambi in panchina: e così la Curva nord del Rigamonti, cuore del tifo, accoglie Cellino con uno striscione che è quasi una richiesta d'aiuto ai sostenitori del Cagliari presenti: “Fateci un regalo, riportatevelo sull'Isola e chiudetelo sotto chiave”. La partita scorre tra un coro di sostegno per la squadra e altri contro Cellino. Insulti e l'invito, in modo più o meno urbani, ad andare via. Alla fine, arriva un punto, meglio di niente. Ma la pace tra i tifosi e il patron resta una chimera. (al.m.)

