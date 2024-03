«Clima pesante contro la polizia» 

«C'è un clima che non mi piace e mi preoccupa nell’anno del G7: vedo toni che mi ricordano anni molto difficili per la nostra nazione». Dopo le polemiche per le manganellate agli studenti Giorgia Meloni a Palazzo Chigi parla ai sindacati di polizia, evoca gli anni di piombo, si schiera con le forze dell’ordine «sottoposte ad una ingiusta campagna di denigrazione» e promette il rinnovo contrattuale e nuove misure a loro tutela. La premier valuta il Daspo per i violenti nelle manifestazioni, l’arresto differito per chi causa lesioni ad un agente, bodycam per chiunque sia impegnato nel servizio di ordine pubblico: punti che potrebbero entrare nei disegni di legge del pacchetto sicurezza approvato a novembre e che presto inizieranno l’iter parlamentare. Meloni ha detto di sentirsi «responsabile» del clima pesante perché «c’è la necessità di attaccare la sottoscritta e questo governo».

E l’idea che il G7 sia accompagnati da scontri di piazza turba il governo. A soffiare sul fuoco, secondo la premier, ci sono «opinion maker» che offrono «cattivi insegnamenti» ai ragazzi. E per «contrastare una mentalità che vuole instillare nei più giovani che ci sono regole che possono non essere rispettate» il suo governo vuole «continuare a garantire il diritto a manifestare ma nel rispetto delle regole».

