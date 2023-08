Clima pazzo, volano le polizze su auto e casa 

Alluvioni, grandinate e nubifragi sono ormai all’ordine del giorno e il settore assicurativo si adegua aggiornando i tariffari delle polizze. «I prezzi delle assicurazioni connesse all’abitazione registrano nel nostro paese sensibili aumenti», denuncia l’Aiped, l’Associazione italiana periti estimatori danni, che analizzando i dati Istat segnala una forte crescita anche per le tariffe assicurative del settore Rc auto.

«I prezzi delle assicurazioni connesse alle abitazioni salgono del +9,1% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un andamento in fortissimo rialzo che con ogni probabilità risponde alla maggiore domanda di coperture assicurative per la casa da parte degli italiani. Nel corso dell’anno, ed in particolare tra maggio e giugno, a seguito dei fenomeni avversi che hanno interessato il nord Italia si sono infatti moltiplicati gli allarmi legati agli effetti dei cambiamenti climatici, specie per i rischi legati alle abitazioni».

Ma a crescere sono anche le tariffe Rc auto, con l’Istat che stima a luglio un incremento per la voce “assicurazioni sui mezzi di trasporto” del +3,3% su base annua – denunciano i periti – «Questo significa che, rispetto al prezzo medio della polizza stimato da Ivass in 362 euro per il III trimestre del 2022, l’Rc auto sale di circa 12 euro, attestandosi a una media di 374 euro. Se si considera che in Italia circolano 32,5 milioni di autovetture, la maggiore spesa per gli assicurati sarà pari a 390 milioni di euro».

