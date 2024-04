Clima incerto, Cagliari sotto tono 

Qualche goccia di pioggia (anzi, di fango) verso l’ora di pranzo, quanto basta per sporcare le auto e niente di più, ma sotto il profilo meteorologico non è ugualmente stata una Pasquetta che invogliasse a camminare per la città. Infatti a Cagliari s’è vista ben poca gente in giro, in un Lunedì dell’Angelo non certo entusiasmante per quanto riguarda il tempo. I cagliaritani sono rimasti a casa, tutt’al più sono andati allo stadio per assistere al pareggio del Cagliari contro il Verona. Il risultato del tempo incerto è stato una città spettrale, quasi disabitata, nella quale anche i locali pubblici non hanno stappato lo spumante per gli incassi: né bar né ristoranti hanno fatto il “pieno”.

In spiaggia

Se non si lavora e non si va a scuola, e c’è qualche raggio di sole, si sa dove va il cagliaritano: al Poetto per fare una passeggiata o una pedalata, o per accomodarsi ai tavoli dei chioschi disseminati nel lungomare cittadino. Ma ieri no, lo scenario non è stato questo, proprio com’era accaduto nel vicinissimo giorno di Pasqua. I venti dai quadranti meridionali, al solito, hanno provocato il parziale allagamento dell’arenile e i pochi cagliaritani presenti - più qualche turista un po’ spaesato - hanno preso posto ai tavolini dei chioschi sulla spiaggia. Per la maggior parte erano ragazzi annoiati, che proprio per la situazione meteorologica hanno rinunciato alla tradizionale gita con gli amici per Pasquetta.

Nel centro

In città, qualche turista - ma senza esagerare, complice anche il fatto che la Pasqua alta di quest’anno è caduta nel periodo della bassa stagione per quanto riguarda i collegamenti aerei - si è fatto vedere nel quartiere di Castello. Non era esattamente un’invasione, giusto qualche presenza soprattutto nella piazzetta della Torre di San Pancrazio. Nemmeno la Cittadella dei musei in piazzetta Arsenale ha rappresentato un richiamato irresistibile: pochi biglietti staccati, complice anche il fatto che i turisti presenti in città erano decisamente pochi rispetto agli anni in cui la Pasqua giunge un po’ più avanti nel calendario.Ha invece radunato molte persone (gli organizzatori parlano di 1.500) la giornata finale della Sagra dell’arrosto che da sabato a ieri ha animato il parco di Terramaini. Famiglie e gruppi di amici, spiega Filippo Vinci, direttore generale di Media Eventi, «hanno accolto il richiamo dei giochi all’aria aperta e dei piatti cotti alla brace».Nella zona del centro è andato in scena il “mortorio” classico del giorno festivo accompagnato dal tempo incerto. Molti cagliaritani sono rimasti a casa.

