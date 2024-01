Clima, il deserto avanza La siccità estrema  riduce i campi in polvere 

È lo scenario di cui poco si parla, l’avanzata del paesaggio desertico che entro i prossimi trent’anni attende una regione come la Sardegna già in balìa degli effetti del cambiamento climatico. È l’avviso degli esperti e, con buona pace dei terrapiattisti allergici alla scienza, anche l’allarme che arriva dagli agricoltori, le prime vedette del futuro che si sta approssimando, esattamente quello indicato negli studi che individuano un “impatto potenziale Alto” per il settore agricolo dell’Isola, con riduzioni delle colture, della produttività dei pascoli e del benessere animale, nonché forti incrementi dei costi per l’irrigazione (pure di viti e ulivi).

La risorsa sprecata

L’acqua caduta nei giorni scorsi non ha rinforzato le scorte rimaste negli invasi. Dovrà piovere (e nevicare) tanto da far salire il livello dei bacini; e se adesso dalle campagne agli uffici di Enas si invoca la pioggia, le brevi precipitazioni di questo primo scorcio di gennaio – dopo sette mesi di arsura – non allontanano lo spettro della siccità. Una condanna per l’Isola, che pure è la regione in Italia col più alto numero di invasi, ma è anche quella che perde il 50% dell’acqua lungo le condotte, non utilizza i reflui e snobba le risorse sotterranee.

Il futuro è già qui

Come tutta l’area del Mediterraneo, la Sardegna è in balìa di eventi estremi: lunghi periodi di siccità con temperature elevate e poi bombe d’acqua che fanno solo danni. «Condizioni che contribuiscono all’impoverimento del suolo», avverte Quirico Migheli, docente di patologia vegetale dell’Università di Sassari, nonché direttore del Nucleo di ricerca sulla desertificazione che collabora con i più importanti network internazionali di istituti di ricerca. «Non è che, rispetto al passato, piova di meno», sottolinea. «I millimetri di pioggia sono più o meno costanti, però, mentre prima le precipitazioni erano distribuite nell’arco dell’anno da metà ottobre a marzo, aprile; adesso abbiamo a che fare con eventi estremi: precipitazioni violente concentrate in un arco di tempo molto limitato, a cui seguono lunghi periodi di siccità».

La terra spaccata

Questo, sottolinea il professor Migheli, «ha un effetto drammatico: l’acqua, non più in grado di filtrare nel terreno perché troppa e perché il fondo è diventato impermeabile a causa della lunga siccità, invece che alimentare le falde scorre via, provocando danni ed erosione del suolo». Lo si vede già, nei campi di molte zone della Sardegna dopo mesi di sete: la terra spaccata in un reticolato di crepe, la polvere che sale. Ma cosa significa esattamente tutto ciò? «Va ricordato che lo strato superficiale del suolo è ricco di vita, di sostanza organica. La disidratazione prolungata provoca la frantumazione delle particelle del suolo che poi si polverizza». Una condizione aggravata da un’altra conseguenza del riscaldamento dei mari, dalle correnti e dai forti venti. «Moltissima materia organica, lo strato fertile del terreno, vengono asportati dai venti, e questo nel tempo rende più difficile l’attecchimento e la crescita delle piante». Sembra di vedere le tempeste di sabbia nei campi del Nord America. «Stiamo andando rapidamente incontro a questi eventi», avvisa Quirico Migheli.Che cosa si può fare? «Finché non ci sarà un’inversione di rotta a livello internazionale, non si potranno impedire questi fenomeni. Si può comunque cercare di ridurre il degrado del suolo aumentando il più possibile la copertura vegetale, anche con le tecniche di “non lavorazione” del terreno». Un esempio? «Una pratica tradizionale, come l’aratura profonda, adesso può essere un problema perché favorisce la dispersione delle particelle del suolo nell’atmosfera. Mentre tecniche di lavorazione minima, per cui si semina addirittura sulle stoppie della coltura precedente, scongiurano la perdita di terreno per erosione». È poi necessario, sottolinea Migheli, «tornare a colture più consone ai nostri ambienti, come il grano duro che ormai si sta perdendo perché tutti coltivano il mais per farne mangime».

Interventi di mitigazione

Da Coldiretti, il presidente Battista Cualbu richiama «la necessità di un utilizzo virtuoso della risorsa idrica attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali e una migliore gestione delle dighe, sostenendo il ruolo dei Consorzi di bonifica e supportando le aziende agricole con un rinforzo delle misure per gli investimenti, finalizzate anche al sistema irriguo e all’agricoltura di precisione». Il direttore Luca Saba sollecita l’apertura di un Forum sul clima nel Sud del Mediterraneo: «Dobbiamo affrontare senza indugi il tema della mitigazione del cambiamento climatico e dell’adattamento delle nuove colture. Non c’è tempo da perdere».

