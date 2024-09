«Clima, effetti nefasti per i nostri ritardi» 

«Il Rapporto Draghi, è opportuno ricordarlo, ammonisce circa il rischio di fallimento per l’Europa senza un impegno coerente nelle politiche da mettere in atto. Ricette semplicistiche per problemi complessi sono adatte agli imbonitori». Il presidente della Repubblica rilancia l’allarme clima e lo fa intervenendo a un seminario nel polo Onu di Bonn, nell’ultima giornata della sua visita in Germania. Sergio Mattarella non ha nascosto la sua preoccupazione in un discorso denso, nel quale ha spiegato come non ci sia alternativa ad una rapida decarbonizzazione del pianeta, sferzando quanti, in Europa e in Italia, negano o sottovalutano la portata del problema.

«Conseguenze nefaste»

«Per troppo tempo - ha detto il Capo dello Stato - abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico, opponendo artificiosamente fra loro le ragioni della gestione dell’esistente a quelle del futuro dei nostri figli e nipoti. Inadeguato perché abbiamo pensato di poterla affrontare procedendo in ordine sparso, con lo sguardo rivolto al passato, con risorse ordinarie, con strumenti obsoleti». Ricette troppo semplici. Negare i danni dei cambiamenti climatici non può più essere una scusa. «Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti», ha incalzato con accanto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che annuiva.

Le condizioni

Mattarella ha ricordato che, «l’intensificazione della frequenza delle catastrofi naturali condiziona ogni aspetto della vita, devastando interi territori, mietendo vittime. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta dove l’umanità possa prosperare in pace ovunque dovremo compiere, tutti insieme, progressi decisivi». Raccomanda, «una transizione energetica concreta e sostenibile». Il presidente sottolinea l’importanza di Italia e Germania nel guidare la transizione, e si appella al ruolo dell’Ue: «Quella sul clima è una sfida per l’innovazione». Fa un passaggio sui «colossi industriali che si attardano, contribuendo in modo decisivo all’inquinamento del pianeta». Evidente il riferimento alle politiche industriali di alcuni Paesi come la Cina. L’Europa è chiamata a compiere «uno sforzo straordinario», e una ricetta potrebbe essere «la creazione di una “Unione per l’energia”, paradossalmente sulla falsariga della Ceca, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA