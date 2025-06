Clima e tecnologia, le prossime sfide degli artigiani sardi 

Gli artigiani sardi si preparano ad affrontare il futuro e i cambiamenti che verranno. Lo ha confermato la Convention Regionale di Confartigianato terminata dopo due giorni di prospettive e riflessioni.

I temi caldi dell’evento sono stati tanti: demografia, clima, tecnologia e de-globalizzazione. Sfide colossali che cambieranno il mondo e la Sardegna.

«A un futuro turbolento e ricco di cambiamenti le imprese artigiane della Sardegna sono pronte a opporre conoscenza, formazione, sperimentazione alzando lo sguardo dalla routine e dalle emergenze per cogliere le grandi potenzialità del domani», hanno spiegato ai partecipanti gli esponenti di Confartigianato.

L’iniziativa, attraverso un percorso guidato dal presidente regionale, Giacomo Meloni, dalla futurologa e manager, Valentina Boschetto Doorly, e dal Change Manager, Federico Oggian, ha proposto un ragionamento sui temi che influenzeranno l’Isola, le imprese e i cittadini nei prossimi decenni, con l’obiettivo di fornire strumenti e analizzare le prospettive per analizzare le sfide del futuro.

«Dobbiamo renderci conto che è sempre più necessario anticipare i tempi futuri, gestire i cambiamenti e governare il futuro tecnologico» – ha affermato Meloni. «E come associazione Imprenditoriale abbiamo la scommessa di essere sempre all’avanguardia e di essere vedette del futuro e traghettatori di imprese verso ecosistemi economici sempre più complessi ma ricchi di opportunità».

Boschetto ha aggiunto: «Le imprese della Sardegna e di tutta Italia possono andare solo in una direzione, cioè avanti senza avere paura del futuro, che comunque è già intorno. Il passo più importante, e strategico, da compiere è quello di far comprendere a chi produce cosa stia succedendo e cosa si possa fare per trovarsi dalla parte giusta. Dunque, è urgente uno sforzo di comprensione e di collaborazione, nel quale Confartigianato è un esempio eccellente per il Paese».

«La parola futuro ci deve indurre immediatamente all’azione già in questo presente – ha sottolineato Oggian, - perché i futuri possibili sono diversi e li possiamo determinare solo noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA