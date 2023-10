Clima e cambiamenti,  video degli studenti 

Mercoledì alle 17 al Greenwich d’essai cineclub, in via Sassari 67, ci sarà la proiezione pubblica dei video su ambiente e sostenibilità realizzati dagli studenti del Convitto Nazionale di Cagliari e dell’Istituto Tecnico Mossa di Oristano, nell’ambito del progetto internazionale “Climatubers – Influencers for change”.

Il progetto, sviluppato dall’organizzazione Tdm 2000 International in collaborazione con organizzazioni provenienti da Spagna, Francia, Estonia e Austria, ha raccontato la sfida per la sostenibilità e per il contrasto agli effetti del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di video partecipativi.

Nati in tempi recenti nell’America latina, i video partecipativi sono una modalità di diffusione e promozione di un messaggio basata sulla creazione video realizzati da non esperti del settore, attraverso l’uso di semplici cellulari. I video partecipativi possono veicolare messaggi di varia natura e, per loro natura, offrono una prospettiva, che partendo dal basso, mette al centro il punto di vista delle persone e delle comunità coinvolte in una determinata istanza.

Climatubers è un progetto realizzato nell’ambito dell’azione chiave 2 del programma Erasmus + da una consorzio di organizzazioni che vede il capofila Ecoserveis (Spagna), Tdm 2000 International, Zsi (Austria), Hespul (Francia), Endurae (Estonia), la municipalità di Granollers (Spagna). Le attività del progetto si concluderanno nel 2024.

La proiezione sarà introdotta dai saluti istituzionali del vice Sindaco metropolitano con delega all’ambiente Roberto Mura.

