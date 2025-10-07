«Clima difficile con Israele» 

Andare al Mondiale è più di una missione: dopo aver esordito sulla panchina dell’Italia a settembre battendo 5-0 l’Estonia a Bergamo e 5-4 Israele sul neutro di Debrecen, il ct Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare le gare di ritorno contro le stesse due rappresentative: sabato a Tallin con la prima, il martedì successivo a Udine con la seconda.

Il clima

Ed è soprattutto questa partita, per ovvi motivi extracalcistici e anche perché Israele è ancora in corsa per i playoff, a provocare ansia. «Ai miei giocatori non darò alcun messaggio speciale, bisogna solo lavorare bene e cercare di non farsi influenzare da quel che viene dall’esterno. Non si respira una bella aria, le pressioni sono tante. Ed è un dato di fatto che a Udine ci sarà pochissima gente: ci saranno 5mila persone dentro lo stadio e 10mila fuori. Lo capisco e comprendo la preoccupazione, come ho già detto più volte mi fa male vedere quanto sta accadendo. Avremmo preferito un clima diverso, come quello respirato a Bergamo un mese fa. Però noi questa partita dobbiamo giocarla sennò perdiamo 3-0».

Due attaccanti

Concentrati sull’obiettivo, puntando a evitare gli errori commessi a settembre: «Rispetto a quelle gare ci sono cose da correggere. Non siamo stati bravissimi, penso alla partita con Israele e a come l’abbiamo riaperta noi, anche se per fortuna qualcuno da lassù ci ha voluto bene», ha sorriso Gattuso: «Non è una questione di moduli, ai ragazzi chiederò di annusare il pericolo perché le partite vanno chiuse e portate in fondo con criterio». Confermato lo schieramento del doppio centravanti («quando una cosa funziona sarebbe folle cambiarla anche se vedremo cosa diranno gli allenamenti, di sicuro Kean dopo essere andato l’anno scorso in doppia cifra ora deve dare qualcosa»), ma tra le due partite qualcosa cambierà e non si tratterà solo di uomini: «Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro, le scelte sono state fatte in base a questo».

I convocati

Tra i 27 convocati spiccano i ritorni di Cristante e Spinazzola, quest’ultimo chiamato a 32 anni «dopo l’infortunio di Politano, arriva con tanta voglia e passione,. L’ho apprezzato molto». Manca ancora Chiesa: «Ci sentiamo spesso e sa ciò che penso di lui, però bisogna anche rispettare quello che dice il giocatore: non si sente al 100 per cento». Sui debuttanti Cambiaghi e Nicolussi Caviglia ha spiegato: «Il primo somiglia a Politano, sa fare bene entrambe le fasi. Il secondo può garantire equilibrio e qualità, sono curioso di vederlo».

Potrebbero diventare convocabili anche Tressoldi e Ahanor, seguiti recentemente nella sfida Champions fra Atalanta e Brugge: «Li ho visti bene, ne stiamo parlando con il presidente e con Buffon, ci stiamo lavorando».

Impressioni

Di questo primo periodo alla guida della Nazionale il ct ha spiegato di essere entrato nel ruolo, «la responsabilità è tanta però mi piace. Pensavo che mi potesse mancare il campo e invece non mi annoio». L’amico Fabio Cannavaro da neo ct dell’Uzbekistan è già qualificato al Mondiale: «L’ho chiamato, gli ho detto che fortuna che hai avuto, ti profumi, ti metti il gel e sei già lì mentre io sono in trincea». Comunque «adesso pensiamo all’Estonia, ci sarà da battagliare e tanto da perdere, non esistono più partite facili e rispetto a quella giocata un mese fa sarà tutto diverso». L’Italia è seconda nel Gruppo I con poche chance di raggiungere la Norvegia capolista, considerando la notevole differenza reti a favore degli scandinavi.

