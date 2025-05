Clima di incertezza sulla politica sarda Il Pd: «Fiduciosi». FdI: «Legislatura finita» 

L’auspicio era che andasse in modo diverso, che la questione si potesse chiudere già ieri, magari – ma all’opposizione nessuno lo ammette – con l’accoglimento del ricorso di Alessandra Todde che avrebbe messo al sicuro la presidente stessa e, a cascata, tutti i consiglieri regionali che rischiano di decadere assieme a lei per effetto dell’ordinanza ingiunzione del collegio elettorale di garanzia, e quindi tutta la legislatura. Per i più coscienziosi, una pronuncia immediata della sentenza avrebbe contribuito a rinvigorire l’azione di governo e del Consiglio regionale. Invece niente: le istituzioni sono costrette a restare nel limbo in cui si trovano da cinque mesi perché il verdetto del tribunale civile di Cagliari non c’è ancora. Potrebbe volerci qualche giorno o settimana, non comunque più di due mesi.

Prime reazioni

Nel frattempo, l’Assemblea sarda e la Giunta regionale restano col fiato sospeso anche se, in cinque mesi di incertezza, gli esponenti dei gruppi politici hanno imparato a convivere con tutte le implicazioni legate al caso decadenza. Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini commenta l’udienza di ieri a stretto giro: «Stiamo vivendo questa attesa con la stessa fiducia che avevamo ieri, e che avevamo all'inizio di questa vicenda. Siamo sicuri che il tribunale stia svolgendo le sue funzioni nella piena trasparenza e nel pieno rispetto della normativa. Così come è stato fatto dalla presidente Todde fin dal primo minuto». In realtà, nell’ipotesi che in primo grado si mettesse male per la governatrice, si guarda già al percorso parallelo che coinvolge direttamente la Corte Costituzionale chiamata a decidere sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Giunta nei confronti dello Stato contro l’ordinanza di decadenza. «È stata già fissata la data dell'udienza per il 9 luglio», ricorda Comandini, «è un altro percorso, e aspettiamo anche in quel caso di vedere cosa succede». Ad ogni modo, «noi continuiamo a governare nel pieno delle nostre funzioni. Ci sono tanti problemi da risolvere in quest'isola, e su questi intendiamo restare concentrati». D’altra parte, «questa vicenda ha un percorso all'interno dei tribunali, però questo non ci distoglie dal nostro impegno quotidiano sulle emergenza della Sardegna». Ma la vicenda giudiziaria non condiziona l’azione politica della maggioranza? «Questo è successo forse nelle fasi iniziali, a gennaio, quando siamo stati tutti colti di sorpresa. Oggi, dopo che abbiamo letto le memorie della presidente Todde - e confrontati anche con i legali - siamo sicuri che non ci siano gli estremi per una sua decadenza».

La minoranza

Di ben altro tenore le parole che arrivano dalla minoranza. Dice il consigliere di FdI Franco Mula: «È naturale che ci sia grande attesa, ma noi abbiamo sempre detto che non siamo un tribunale, e spetta ai giudici arrivare a una decisione. Abbiamo massima fiducia nella magistratura, non ci resta che aspettare». Certo, rimarca l'ex sardista, «tutto quello che è successo ha inciso in maniera pesante sull'attività del Consiglio e delle commissioni, che - questo si può dire con certezza - hanno lavorato poco e soprattutto male. Alla luce di tutte queste considerazioni, e dopo un anno di immobilismo segnato in maniera così profonda dalla decadenza della presidente, possiamo dirlo: la legislatura è finita». Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandro Sorgia della Lega: «Al di là delle decisioni del tribunale, tanti sono stati gli errori fatti in questa legislatura - vedi le leggi impugnate - tante le volontà dei sardi non rispettate, penso alla proposta Pratobello 24, ignorata. Ci sono tutti i presupposti per poter dire che la legislatura di fatto non è mai iniziata». Gianni Chessa di Forza Italia si dice «pronto ad andare a elezioni anticipate, la politica è questa e va accettata per quello che è».

Ottimismo

Per il Campo largo resta ottimista Giuseppe Frau, esponente di Uniti per Todde e presidente della Giunta delle elezioni: «Siamo molto sereni, aspettiamo l'esito del giudizio del Tribunale, nel frattempo la Giunta e il Consiglio continueranno a lavorare nell'interesse della Sardegna». Mentre Gianluca Mandas del M5S sottolinea: «Il Consiglio e le commissioni sono al lavoro, e così è stato negli ultimi cinque mesi».

