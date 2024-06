Clima, attacchi cyber e nuovi conflitti, i rischi per le banche 

La sostenibilità esiste anche nel mondo della finanza e del credito? L’intelligenza artificiale può avere un impatto positivo sul mondo bancario e migliorare l’approccio verso la clientela e verso un mondo paradossalmente più umano sul fronte degli investimenti e della gestione delle risorse finanziarie?

Sono alcuni dei quesiti a cui ha cercato di rispondere ieri pomeriggio l’incontro introduttivo della seconda Scuola estiva di economia e diritto, promossa dai docenti Giuseppe Boccuzzi e Riccardo De Lisa, in programma all’Università di Cagliari da ieri fino a giovedì. «Sostenibilità per noi è anzitutto un approccio culturale che guarda all’oggi pensando anche al domani», ha spiegato in apertura del convegno De Lisa, introducendo gli argomenti che poi sono stati al centro di due tavole rotonde su “Le nuove frontiere del credito e della finanza: Esg e Intelligenza Artificiale. Operatori ed accademia a confronto”.

Oggi, ha aggiunto il docente cagliaritano, oltre ai parametri sull’Esg, acronimo di Environmental, Social, Governance, tre fattori centrali nel misurare la sostenibilità e l’impatto sociale di un’attività economica, «l’intelligenza artificiale rappresenta la frontiera della tecnologia, “affascinante e tremenda” per dirla con le parole del Pontefice, dalla quale possono derivare elementi certamente a favore della sostenibilità ma anche contro, quando non eticamente bilanciata. Ma per fare questo abbiamo bisogno di molta “intelligenza naturale”».

Il sistema bancario

Nonostante il Covid e le guerre, il sistema bancario negli ultimi anni è stato capace di resistere alle crisi in atto. Ma non è detto che sia sempre così. Bisogna mettere in campo strumenti che intervengano sulla capacità di prevenire i rischi ma anche sulla governance e sulla sicurezza, sempre più oggetto di attacchi soprattutto sul fronte cyber. «Il settore bancario dell’area euro è rimasto resiliente – ha spiegato Mario Quagliarello, direttore del settore Supervisory Strategy and Risk della Banca centrale europea – Le banche hanno migliorato la redditività grazie alla favorevole dinamica dei tassi di interesse e la qualità del credito è rimasta stabile nonostante il deterioramento» del settore immobiliare, che ha mostrato fragilità. Così come fragilità sono emerse, nella «governance, nella gestione dei rischi e dei controlli interni».

I rischi

Sono questi dunque i settori sui quali bisogna agire. E molti potenziali problemi, come ha spiegato Ida Mercanti, capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, arrivano dalla «trasformazione digitale degli istituti di credito, ma anche da rischi cibernetici, climatici» e di contesto geopolitico. In sostanza, è difficile sapere se anche il clima geopolitico inciderà sui futuri assetti degli istituti di credito, così come le evoluzioni climatiche potranno pesare sul sistema creditizio in futuro. Bisogna dunque prevenire oppure avere un sistema agile per intervenire tempestivamente. Su questo fronte, un ruolo fondamentale lo svolge il Fondo interbancario di tutela dei depositi, come ha spiegato il direttore generale Alfredo Pallini. «Dal 2015 al 2023 in Europa ci sono state 118 crisi bancarie che sono costate 49 miliardi di euro – ha detto – ora si va verso un progetto di riforma per modificare la gestione delle crisi in modo più agevole e flessibile. Peraltro, il Fondo interbancario ha salvato di recente 16 banche con una spesa di 3,3 miliardi di euro, che però hanno permesso di salvaguardare 30 miliardi di depositi dei correntisti».

Su questo fronte, molto farà anche la riforma delle regole di gestione del rischio di credito che entreranno in vigore dal primo gennaio prossimo con il nome di Basilea IV, imponendo nuovi requisiti patrimoniali e di gestione, ha detto Fiorella Salvucci, direttrice Credit risk management di Intesa Sanpaolo. Molto dipenderà però anche dai sistemi di governance che le banche sapranno darsi, ha concluso Mario Stella Richter, presidente del Fitd: «Un ruolo decisivo su questo fronte lo avrà la vigilanza a livello europeo».

RIPRODUZIONE RISERVATA