Clienti in fila per i dolci ma la pasticceria era abusiva 

Blitz del Carabinieri del Nas a Tempio, per un’attività pianificata di controlli nelle attività commerciali. I militari hanno chiuso e posto sotto sequestro un laboratorio, ricavato in un seminterrato, per la produzione e vendita di dolci. ll personale del Nas ha individuato la presunta pasticceria abusiva nella periferia della cittadina, all’uscita per Oschiri. Il personale dell’Arma è intervenuto a Tempio dopo numerose segnalazioni, nel quartiere dove è stata individuata la pasticceria erano stati rilevati i movimenti continui dei clienti. All’interno del seminterrato adibito a laboratorio, sono state accertate una serie di irregolarità che mettevano a rischio la salute dei consumatori.

Stando alle contestazioni del Nas, tra le principali violazioni igieniche c’è la mancata osservanza da parte del personale delle corrette procedure di igiene, inoltre, sempre secondo il Nas, non vi erano adeguate condizioni di conservazione degli alimenti e il locale mancava di qualsiasi autorizzazione sanitaria. Alla base dei provvedimenti di sequestro c’è la mancata autorizzazione di tipo commerciale. Due persone sono state segnalate alla Procura. L’operazione ha portato anche al sanzionamento amministrativo di tre locali commerciali in altri paesi della zona, sono state scoperte violazioni igieniche e omissione della tracciabilità degli alimenti.

