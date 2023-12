Clienti drogate e violentate Condannati marito e moglie 

MILANO. Altri 6 anni di carcere per l’ex agente immobiliare Omar Confalonieri, già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna, e ora imputato per altre violenze che avrebbe commesso con lo stesso schema. Ieri il giudice di Milano Massimo Baraldo ha inflitto anche 4 anni e 5 mesi alla moglie, ritenuta complice in uno dei due degli episodi. «Siamo convinti che è un processo anacronistico, in quanto rimette in discussione vicende poco chiare di 5 o 6 anni fa" hanno dichiarato i difensori della coppia, Luca Ricci e Emilio Trivoli, annunciando l'impugnazione. Soddisfatti i legali di parte civile.

