Cliente schiaffeggia la proprietaria di un ristorante 

Schiaffeggiata per aver redarguito un gruppetto di ragazzi allontanati dal suo ristorante. Vittima dell’aggressione una giovane imprenditrice di Tortolì che subito dopo essere stata colpita ha chiamato i carabinieri della compagnia di Lanusei. Il fatto è successo venerdì sera in un locale di Arbatax. La ricostruzione dell’episodio è ancora al vaglio dei militari che sarebbero già sulle tracce del responsabile, che dopo aver schiaffeggiato la ragazza si è dato alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di ragazzi sarebbe stato allontanato dal locale perché qualche componente avrebbe manifestato atteggiamenti fuori dai canoni di correttezza. La giovane imprenditrice non si è fatta intimorire e si è presentata davanti ai ragazzi, invitandoli ad allontanarsi dal suo ristorante. In tutta risposta ha ricevuto uno schiaffo da uno dei componenti del gruppo. Intorno è calato il gelo. Chi ha colpito la giovane è scappato, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Tortolì e Villagrande che hanno messo a verbale la versione della giovane e raccolto le prime testimonianze. Quindi sono scattate le indagini per rintracciare l’aggressore. Non è escluso che tra oggi e domani il personale dell’Arma, coordinato dalla Procura di Lanusei, riesca a chiudere il cerchio. Il giovane che ha schiaffeggiato l’imprenditrice rischia una denuncia per aggressione.

