Click day: prenotati 414 nuovi passaporti 

Il nuovo dirigente della Polizia Amministrativa, Gianluca Andreini, aveva parlato di 400 nuove istanze di rilascio del passaporto in occasione del “Click day”. E gli agenti dell’ufficio di via Tuveri sabato hanno lavorato per nove ore superando le attese: la documentazione raccolta permetterà di rilasciare 414 nuovi documenti.

L’iniziativa rientra tra quelle disposte dalla nuova questora Rosanna Lavezzaro, seguendo la scia del suo predecessore, per «ottimizzare l’iter per il trattamento delle pratiche e incrementarne il rilascio». Apertura straordinaria anche al commissariato di Quartu, giovedì 21 marzo, con l’acquisizione di 50 istanze. Per dimezzare i tempi d’attesa verranno organizzate altre iniziative nelle prossime settimane, anche negli uffici della questura della provincia. Resta una criticità: i passaporti in giacenza, e non ritirati, sono alcune centinaia. (m. v.)

