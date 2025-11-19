Click day per il medico: esplode la polemica 

Non si placa il malcontento dopo il click day che martedì ha mandato in tilt il sistema Asl per la scelta dei medici di base a Guspini e Serramanna dove, rispettivamente, i dottori Carlo Zuncheddu e Andrea Aversano sono dovuti passare da oltre 1.800 a 800 pazienti per poter frequentare la scuola di specializzazione in medicina generale. Migliaia di persone sono rimaste scoperte in quella che molti definiscono una lotteria al camice bianco «scandalosa e confusa».

I numeri

Il blocco al sistema informatico ha lasciato a terra 700 serramannesi che, da oggi, saranno assistiti dai sanitari degli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap) dove si aggiungeranno alle diverse centinaia di cittadini rimasti senza un camice bianco di riferimento da quando uno degli altri medici di base operanti nel paese aveva lasciato l’incarico, qualche mese fa. «I problemi tecnici sui sistemi informatici regionali sono stati risolti ma il tema resta: a Serramanna, e non solo, ci sono criticità nell’assistenza sanitaria di base – commenta il sindaco Gabriele Littera –. Ad oggi sono circa 2.800 i nostri concittadini senza un medico di base: a quelli che erano con il dottor Aversano si aggiungono gli ex pazienti del dottor Zuddas. Nell’attesa che si concretizzi la nomina di un sostituto per quest’ultimo medico, per tutti loro si rende necessario rivolgersi agli Asap». Insomma, l’emergenza sembra non avere fine. «Penso che debba essere la Asl, con pugno fermo, a decidere sui massimali in carico ai medici specializzandi, che devono avere più pazienti. E la parte politica dovrebbe sollecitare la Asl e la Regione», commenta il consigliere di minoranza Carlo Pahler. «Ci sono regole nazionali alle quali dobbiamo rispondere – spiega il consigliere regionale e capogruppo di minoranza di Serramanna Gigi Piano –. La firma dell’accordo integrativo regionale della medicina di base aiuterà a riorganizzare al meglio il lavoro nei territori e garantire maggiori risposte in termini di presa in carico e assistenza dei pazienti. Nel Medio Campidano stiamo lavorando, in accordo con l’assessorato alla Sanità, per dare risposte celeri alle esigenze dei cittadini».

L’iter online

Gli stessi problemi hanno colpito i cittadini di Guspini. Marina Tolu, del gruppo di minoranza, ha cercato di aiutare otto cittadini nella procedura online: «Abbiamo inviato la richiesta alle 8,30 e non c’è stata nessuna conferma automatica. Le prime risposte sono arrivate solo nel pomeriggio, tutte con la stessa motivazione: limite degli 800 assistiti raggiunto». Sulla stessa linea Matteo Puggioni: «Conosco persone che hanno inviato la mail alle 8,30 e hanno ricevuto il diniego solo alle 14,30. È assurdo: significa che chi gestiva le richieste non ha rispettato alcuna priorità temporale. È una procedura inaccettabile».

L’auspicio

Alberto Lisci, assessore ai servizi Social, commenta: «Pur consapevoli delle difficoltà a reperire nuovi medici e trovare soluzioni per i cittadini senza copertura, dobbiamo constatare che se si fa un passo avanti poi se ne fanno due indietro. Siamo molto preoccupati per la nuova situazione che va a crearsi e soprattutto per i nuovi mille guspinesi senza medico di base che dovranno rivolgersi agli Asap. La Asl trovi al più presto una soluzione». Anche Simona Cogoni, del gruppo di minoranza, è critica: «Non è possibile che la scelta del medico diventi una gara affidata alla sorte. Tutti i 1.800 pazienti avevano diritto a un medico. Gli 800 “fortunati” sono semplicemente tornati alla situazione iniziale, mentre gli altri verranno gestiti dagli Asap con tutte le problematiche del caso: occorre ripensare e ristrutturare quel servizio».

