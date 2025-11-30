Click day, arriva il nuovo medico 

Fumata bianca dopo un’odissea di trenta giorni. Trascorso un mese senza assistenza sanitaria primaria, i 1500 pazienti orfani della dottoressa Angela Deiana (andata in pensione a fine ottobre) potranno scegliere il medico di base Carlo Lisci: «Finalmente – spiega lo stesso specialista - è arrivata la comunicazione ufficiale che mi permette di stare con i pazienti, l'ambulatorio aprirà oggi in viale Rinascita 64. Inizialmente potrò ricevere non più di 800 persone per motivi di regolamenti del ministero, in quanto io sono anche titolare di un posto in scuola di specializzazione in medicina generale».

L’iter

La Asl del Medio Campidano ha comunicato la possibilità di scegliere tra i tre medici disponibili (Francesca Lai, Eleonora Maccioni e Carlo Lisci sul portale on line zenteweb dal proprio domicilio o recandosi presso le farmacie private del territorio o mandando una mail a sceltamed@aslmediocampidano.it, indicando nell’oggetto della mail il nominativo del richiedente, il codice fiscale e allegando una copia del documento di identità, il modulo di scelta del medico scaricabile dal sito aziendale, compilato e firmato col nome del medico scelto. «La capienza dei tre medici – rimarca la direzione della Asl - è tale per cui, a differenza di altre realtà regionali, nessun cittadino rimarrà senza la possibilità di assumere un medico di famiglia.

Il comitato

È soddisfatto Luca Vaccargiu, referente del comitato “Cittadini Attivi San Gavino”, che ha portato trecento cittadini in piazza per protestare contro questa grave carenza andata avanti per settimane: «Finalmente qualcosa si stia muovendo. Sicuramente oggi assisteremo a una grande gara di velocità, dove potranno stare tranquilli solo i primi 800. Tra l’altro visto che l’incarico per il dottor Lisci é soltanto per un anno, ci auguriamo che possa trattarsi solamente di una formalità e poi si prosegua senza alcuna interruzione. Per tutti gli altri pazienti ci auguriamo che le dottoresse riescano a garantire l’ambulatorio anche a San Gavino per più giorni a settimana».

Il Comune

Rassicurazioni arrivano dal sindaco Stefano Altea: «Come amministrazione abbiamo incontrato le dottoresse con sede a Pabillonis e ci siamo attivati per individuare e mettere a disposizione degli spazi idonei a San Gavino, così da permettere lo svolgimento di alcune ore di ambulatorio anche nel nostro Comune, migliorando l’accessibilità del servizio per l’utenza».

Ora la speranza è che le due dottoresse di Pabillonis possano avere al più presto una sede a San Gavino anche perché gli spostamenti in un altro paese, soprattutto per gli anziani, sono molto difficili e la strada provinciale che conduce a Pabillonis risulta molto insidiosa soprattutto al buio e con la stagione delle piogge. In queste settimane i pazienti della dottoressa Angela Deiana sono stati costretti ad una continua odissea tra le guardie mediche in turno e gli ambulatori della Asl di Villacidro, Guspini, Sanluri e Furtei anche per una semplice ricetta medica. un disagio che di sicuro si sarebbe potuto evitare con una maggiore attenzione e con una comunicazione più chiara. (g. pit.)

