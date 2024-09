Click day, 1.200 domande per 600 posti 

Oltre 1200 istanze per la scelta del nuovo medico di base presentate in qualche ora, processate in tempo reale dai servizi della Asl del Medio Campidano. I posti assegnati? La metà: 600. Il click day per l’assegnazione telematica del medico di base ha interessato circa 1500 cittadini di Serramanna, chiamati martedì alla presentazione delle richieste attraverso internet e il computer o il telefonino per provare ad entrare nel novero ristretto dei pazienti che verranno assegnati al nuovo medico di famiglia che dal 12 settembre ha aperto il nuovo ambulatorio nel Centro per la Salute della Asl di corso Europa, a Serramanna.

Il medico

Al dottor Ruben Ganassi sono stati assegnati, in automatico, 865 pazienti assistiti in passato da un medico che ha cessato l’incarico. A questa infornata di utenti, si aggiungeranno ulteriori 600 pazienti (sui circa 1500 ancora senza un medico di riferimento) che usciranno dalla singolare lotteria della disperazione di martedì: istanze compilate e scannerizzate e presentate (dalle 8 del mattino in punto e non prima, pena esclusione) on line all’indirizzo di posta elettronica della Asl Medio Campidano sceltamed.sanluri@aslmediocampidano.it. Nessun intoppo informatico, la procedura ha funzionato malgrado i numeri.

Il punto

«Gli uffici della Asl di Sanluri stanno processando le scelte che sono in corso di definizione e procedono con regolarità», è l’unica notizia ufficiale da parte del direttore generale della Asl Medio Campidano, Giorgio Carboni.

Di più, per il momento, impossibile sapere, anche se notizie ufficiose trapelate dagli uffici della Asl parlano di «riserve di posti alle categorie deboli, anziani e categorie vulnerabili».

«Nella mia famiglia, dove siamo in sette senza un medico di base, la scelta del medico è stata accettata solo la richiesta dei miei genitori: cosa è servito essere tra i primi a inviare la domanda se poi la scelta è stata per età e patologie?», è il quesito, a conferma dell’indiscrezione, che si pone una cittadina desiderosa di restare anonima vista la delicatezza dall’argomento.

Nuovo bando

Intanto, dalla stessa Asl, arriva l’annuncio della pubblicazione, da parte di Ares Sardegna, di «una manifestazione d’interesse per il conferimento urgente di un incarico provvisorio di medico di medicina generale presso la Asl Medio Campidano, Distretto di Sanluri, per Comune di Serramanna».

Una buona notizia che porterebbe un altro medico a Serramanna, e chiudere definitivamente, quella falla nella medicina di base che dura da due anni.

La scadenza per la presentazione delle candidature è per il 23 settembre, e l’incarico, presumibilmente, decorrerà dal primo ottobre, comunica la Asl di Sanluri

