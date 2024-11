Cleopatra, vittime mai risarcite 

Risarcite le vittime dell’alluvione del 18 novembre del 2013 o partiranno le cause civili contro il Comune di Olbia. A 11 anni dalla tragedia del Ciclone Cleopatra e a un anno dalla sentenza (penale) definitiva della Corte di Cassazione, gli avvocati delle famiglie delle persone morte nella città gallurese chiedono che il Municipio dia esecuzione a quanto stabilito dagli “ermellini”. La richiesta dei legali, formalizzata ieri, riguarda i risarcimenti per i decessi di Francesco ed Enrico Mazzoccu, padre e figlio, la pensionata Anna Ragnedda, Patrizia Corona e la figlioletta Morgana Giagoni. Era morta a Olbia anche l’anziana Maria Massa, ma per i giudici non si tratta di un decesso causato dalla mancata adozione delle misure di allertamento della popolazione. La Cassazione, nel dicembre del 2023, dichiarati prescritti i reati ha riconosciuto la responsabilità del Comune sul piano civile. Quindi la compagnia assicuratrice del Comune di Olbia è chiamata a risarcire con una somma che potrebbe superare i cinque milioni di euro. E non si parla delle provvisionali, già liquidate, ma del risarcimento la cui precisa quantificazione la Cassazione ha affidato al Tribunale Civile di Tempio. Ora gli avvocati delle famiglie delle vittime dicono: sono passati già troppi anni, risarcite o vi portiamo in giudizio. Sino ad oggi le parti civili (rappresentate dagli avvocati Elias Vacca, Danilo Matta, Mario Perticarà, Domenico Putzolu, Giampaolo Murrighile, Alexander Russo e Pina Zappetto) hanno ottenuto solo le provvisionali. Alcuni familiari di Anna Ragnedda, che non erano parti civili nel processo penale, hanno chiuso una transazione con il Comune di Olbia. Ma il discorso dei risarcimenti è tutto da definire. Di fatto sono arrivate briciole.

La mamma e la bambina

Emblematica la causa civile, parallela al processo penale, promossa dai familiari di Patrizia Corona, morta nel canale di via Lazio insieme alla figlioletta Morgana. Il Tribunale di Tempio va avanti con rinvii secchi senza trattazione (prossima data, 9 gennaio 2025). Sono cambiati almeno quattro giudici e i legali delle vittime (Angelo Merlini e Donatella Corronciu) devono ancora avere una risposta su una nuova perizia. Il Comune di Olbia e la compagnia assicuratrice, nonostante la sentenza in sede penale, non si considerano responsabili. Ma il punto è che dopo 11 anni non c’è la sentenza di primo grado.

