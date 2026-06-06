Cleopatra, via alle cause civili 

Due cause già fissate (dicembre 2026 e febbraio 2027) un’altra in dirittura d’arrivo. I familiari delle vittime del Ciclone Cleopatra portano il Comune di Olbia davanti al giudice civile per i risarcimenti. A tre anni dalla sentenza (penale) definitiva della Corte di Cassazione, il legali delle famiglie delle persone morte nella città gallurese si stanno rivolgendo al Tribunale di Tempio, perché venga dato seguito a quanto stabilito dai giudici dell’ultima istanza. Le cause civili promosse vedono come destinatari dell’azione legale il Comune di Olbia e il sindaco Gianni Giovannelli (in carica nel 2013), ma il vero obiettivo degli avvocati è la compagnia assicuratrice dell’amministrazione olbiese. Sono state già depositate le richieste dei familiari della pensionata Anna Ragnedda, morta nel suo appartamento invaso dall’acqua, rappresentati dagli avvocati Alexander Russo, Mario Perticarà e Anna Pagano (due distinte cause). Ha confermato l’avvio della causa civile, tra gli altri, l’avvocato Elias Vacca per i decessi di Francesco ed Enrico Mazzoccu, padre e figlio. È già in corso da tempo invece la causa civile, parallela al processo penale, promossa dai familiari di Patrizia Corona, morta nel canale di via Lazio insieme alla figlioletta Morgana (azione promossa dagli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu). Il pool di avvocati impegnato nelle azioni risarcitorie è composto anche da Danilo Mattana, Domenico Putzolu, Giampaolo Murrighile e Pina Zappetto.

I nodi al pettine

La vicenda giudiziaria scaturita dalla tragedia del 18 novembre del 2013 è arrivata all’ultimo atto. La Cassazione, nel 2023, dichiarati prescritti i reati (ossia il mancato l’allarme alla popolazione), aveva riconosciuto la responsabilità del Comune di Olbia sul piano civile. Quindi la compagnia assicuratrice dell’amministrazione olbiese è chiamata a risarcire i parenti delle vittime dell’alluvione, la somma potrebbe superare i cinque milioni di euro. Dopo il pronunciamento della Cassazione le parti civili hanno invitato l’ente pubblico a risarcire. Il Comune e la compagnia assicuratrice hanno ribadito di non ritenersi responsabili delle tragiche conseguenze dell’alluvione del 2013, considerata evento eccezionale e imprevedibile. Ora sarà un giudice a dire l’ultima parola.

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