Cleopatra, la Sardegna non dimentica 

A undici anni dal quel terribile disastro idrogeologico scatenato dal ciclone Cleopatra che costò la vita a 19 persone, rimangono le opere incompiute a ricordare le conseguenze della fragilità dei territori. Oltre 2.700 sfollati, case sommerse, strade sventrate e ponti crollati in uno scenario da incubo con le campagne sarde allagate e le aziende distrutte dalla “piena millenaria”. La Gallura ha pagato il prezzo più alto con 13 morti. Ieri a Olbia le cerimonie per commemorare le vittime, per non dimenticare e per prevenire nuove tragedie.

