Cleopatra, il ruolo della diga:  «Regolava solo il deflusso» 

L'impresa Maltauro, che appaltò i lavori di ampliamento della diga Maccheronis: «Aveva chiesto più volte che la quota dell’invaso, da 30 metri sul livello del mare venisse abbassata a 28,7 metri perché a 29 metri la società doveva eseguire uno scavo. Inviò un atto di diffida al Consorzio di Bonifica e iniziò un contenzioso. Un cantiere che però era stato fermato e non abbandonato». Lo ha spiegato ieri l’agronomo Francesco Martinelli, consulente della società chiamata come responsabile civile nel processo per l’alluvione provocato dal ciclone Cleopatra nel 2013 al processo davanti al Tribunale di Nuoro. Lavori sulla diga – per il consulente – in linea con il cronoprogramma più volte slittato per interruzioni e varianti di perizia. Un processo, che davanti al giudice monocratico vede tra i 58 imputati l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l’allora comandante del Corpo forestale Gavino Diana e l’ex direttore Carlo Masnata.

A parlare ieri anche il professore ordinario dell’Università di Bologna, Armando Brath, che ha spiegato: «Maccheronis è stata realizzata non per la protezione dalle piene ma per la regolazione del deflusso delle acque. La diga era un po’ vuota per consentire i lavori, e questo involontariamente ha aiutato a rendere meno disastrosa la piene, su 4179 metri cubi al secondo arrivati a monte sono stati restituiti a valle 3431 metri cubi al secondo».

