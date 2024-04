Cleopatra, il perito: evento eccezionale 

Il mantra si ripete: «quell’evento meterologico fu di una portata unica, eccezionale». A ribadirlo ieri, nel processo per l’alluvione Cleopatra, che nel novembre di undici anni fa portò devastazione e morte nel centro nord della Sardegna, causando la morte di Luca Tanzi e della pensionata Maria Frigiolini, il professore ordinario di Costruzioni Idrauliche Guido Calenda, perito della difesa con esperienza da docente all’Università la Sapienza di Roma e Roma Tre. I consulenti delle difese stanno dando il loro contributo nel processo che, davanti al giudice monocratico Elena Meloni, vede tra i 58 imputati l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l’allora comandante del Corpo forestale Gavino Diana e l’ex direttore Carlo Masnata.

Calenda ieri ha spiegato come nella consulenza tecnica sull’invaso di Maccherronis, i tecnici dell’accusa abbiano basato la loro valutazione da cui poi sono state mosse le accuse: «non sui volumi di piena del bacino del rio Posada, ma su quelle del Cedrino, che ha dato un valore di ritorno di 200 anni». Una scelta che i tecnici avevano giustificato con la mancanza dei dati del bacino del Posada nel Pai regionale. «Ma quei dati – ha ribadito Calenda – esistevano è stata una svista, e gli stessi periti lo hanno ammesso in dibattimento. E il Posada – ha proseguito – aveva numeri ben diversi dal Cedrino, e i volumi reali calcolati davano una piena di ritorno ben diversa, di 500 anni». Insomma il perito è stato chiarissimo: «non c’è nulla, solo un teorema, l’invaso di Maccheronis è una diga di accumulo e non di laminazione».

