Cleopatra: il mito è vivo seppur  la serie innesca la polemica 

Prima sono arrivate le polemiche e poi finalmente la serie. “Regina Cleopatra”, da qualche giorno su Netflix, ha scatenato dibattiti e cause legali intentate dall’Egitto contro la piattaforma di streaming che produce le quattro puntate. Il motivo? Semplice, è stata ritenuta afrocentrica e contraria ai principi islamici, la trama sarebbe lontana dalla vera vicenda di Cleopatra contraddicendo dunque la storia, innanzitutto per aver scelto una protagonista di colore, Adele James, distorcendo la realtà.

E non sono serviti gli interventi di illustri storici a ribadire che l’etnia della regina non fosse nota. La docu-serie, prodotta da Jada Pinkett Smith (sua è anche la voce narrante), racconta la più famosa e potente regina d’Egitto attraverso il ritratto di una donna potente e indipendente, e vede al suo fianco John Partridge nel ruolo di Giulio Cesare e Craig Russell in quello di Marco Antonio. Per farlo, parte dall’istante in cui Cleopatra apprende da una sua ancella che il padre, Tolomeo XII, è morto e ora è giunto per lei il momento di salire al trono, sposandosi con il fratello Tolomeo XIII. Sarà suo compito ingraziarsi Roma per poter fortificare il suo potere, stringere un’alleanza con Giulio Cesare che si trasformerà in una grande storia d’amore che porterà alla nascita del suo primo figlio. E poi l’amore con Marco Antonio e la lotta per l’Egitto che a lei, guerriera dotta e intelligente, costerà la morte. Il contesto storico, romanzato, resta sullo sfondo, mentre a guidare la narrazione sono proprio gli aspetti amorosi della sua vita. (gr. pi.)