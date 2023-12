Cleopatra, disastro verso la prescrizione 

Condanne cancellate dalla prescrizione dei reati e c’è anche l’opzione peggiore per i familiari delle vittime. Se l’estinzione del processo sarà retrodatata all’appello, i parenti delle persone decedute dovranno restituire un milione di euro. È lo scenario uscito fuori dall’udienza in Cassazione dedicata alle disastrose conseguenze del Ciclone Cleopatra. I giudici dell’ultima istanza si sono occupati delle condanne dell’ex sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, e dei dirigenti comunali, Giuseppe Budroni e Antonello Zanda. I tre erano stati ritenuti responsabili, per la presunta mancata allerta della popolazione, dei sei decessi avvenuti a Olbia durante l’alluvione del 18 novembre 2013. La sentenza (della Corte di Appello di Sassari) aveva inflitto due anni a Giovannelli e un anno e otto mesi ai dirigenti). Hanno impugnato le difese degli imputati e del Comune di Olbia (chiamato in causa come responsabile civile).

Ieri il procuratore generale ha fatto le sue richieste: ammissibilità dei ricorsi e soprattutto dichiarazioni di prescrizione del reato di omicidio colposo plurimo. Non basta. La Procura generale ha posto una questione molto delicata, segnalando la possibilità di un pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione.

I risarcimenti in gioco

Per il pg non si può escludere che il reato fosse prescritto già in sede di appello. E in questo caso le parti civili (i familiari di Anna Ragnedda, di Francesco ed Enrico Mazzoccu, di Patrizia Corona e la figlia Morgana) dovranno restituire la provvisionale di un milione di euro (in totale) già pagata dalla compagnia assicuratrice del Comune di Olbia. Sarebbe lo scenario peggiore per le famiglie. Era stato l’avvocato Agostinangelo Marras, legale di Giovannelli, ha sostenere in sede di appello (primavera 2022) che il processo era già estinto. Le difese (Franco Coppi, Nicola Di Benedetto, Jacopo Merlini e Pasquale Ramazzotti) hanno chiesto l’accoglimento dei loro ricorsi e l’assoluzione nel merito di Giovannelli, Zanda e Budroni. Per le parti civili, invece, la sentenza della Corte d’Appello di Sassari è corretta e deve essere confermata. I legali delle famiglie (Giampaolo Murrighile, Elias Vacca, Danilo Mattana, Pina Zappetto, Domenico Putzolu e Mario Perticarà) ovviamente sono preoccupati per una possibile retrodatazione della prescrizione. La Corte nella tarda serata di ieri era ancora in camera di consiglio.

