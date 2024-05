Claudio, un dolce dirsi addio 

(...) Un credito illimitato con quei sold out – uno sull’altro, da record – che significano amore e basta, vietato avere dubbi. E se quel “ricordatemi così” fa tanto Renato Zero, romano e coetaneo del signor Claudio, puoi solo condividere questa scelta. E lo devi fare da tifoso: senza discutere.

A proposito del tifoso, quello che bada al sodo, quello che vuole subito un’altra faccia, chiedendo a stretto giro su chi riversare le sue speranze: questa volta, complice un addio speciale e distribuito a puntate, si vuole godere la scia positiva che lascia l’allenatore uscente. Senza pensare ad altro. Perché il signor Ranieri ti ha fatto godere, e con lui una squadra di calciatori – ne siamo certi, oggi più che mai – che in altre mani avrebbe fallito, affogando nel mare in tempesta del campionato.

Gli applausi di stasera chiudono un’epoca. Durata trentotto anni e che nel cuore e nell’anima di quest’Isola, invece, non avrà mai fine. Nell’anno orribile della scomparsa di Riva, Cagliari e il Cagliari salutano un’altra icona, più viva che mai, scintillante e legata per sempre a questa piazza. Questa maglia, questa squadra e questo pubblico salutano con rispetto un allenatore educato. Avanti un altro, l’eredità – per fortuna – è pesantissima. Si chiama Serie A.