Claudio Santamaria ne “Il Nibbio” «Il mio Calipari un eroe umano»  Nelle sale prodotto da Notorious 

Nessuna ideologia, ma ne “Il Nibbio”, in sala da giovedi 6 marzo con Notorius Pictures, solo il racconto di un eroe molto umano, ovvero Nicola Calipari, alto dirigente del Sismi, che nel 2005 sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de il manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terrorista. E l’umanità di questo personaggio è stata al centro dell’incontro stampa, con il protagonista Claudio Santamaria, lo sceneggiatore Sandro Petraglia, il regista, Alessandro Tonda, e le due protagoniste: Sonia Bergamasco, nel ruolo della giornalista, e Anna Ferzetti in quello di Rosa Calipari.

Venti anni dopo

«Per raccontare Calipari - dice Santamaria- devi entrare in punta di piedi nella sua vita, cercare il suo grande calore umano in famiglia e fuori. Lui era un uomo che aveva messo al centro di tutto la sacralità della vita. Forse pochi sanno che aveva istituito un numero verde per le violenze agli omosessuali e aveva obbligato gli agenti a dare del lei agli immigrati in segno di rispetto».

La storia

“Il Nibbio” racconta, a venti anni di distanza, i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quando Calipari, l'allora vicedirettore operativo del Sismi, responsabile delle operazioni in Iraq - perse la vita ucciso dai proiettili americani che colpirono l’auto in cui viaggiava con la giornalista verso l'aereo che la riportò, salva, in Italia. «Conoscevo Rosa Calipari da molto prima e ne apprezzavo la grande forza e la dignità - dice Sonia Bergamasco -. Era giusto raccontare finalmente questa storia e rappresentare più le persone che i personaggi». Dice invece Anna Ferzetti, bravissima nel rendere Rosa, la moglie di Calipari: «Avevo il terrore di incontrarla ed è successo nel momento più sbagliato, il primo giorno di riprese. Lei però mi ha aperto il cuore e mi ha raccontato come con il marito ridesse sempre tanto».

