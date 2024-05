Claudio Ranieri, il giro del campo e certe scelte incomprensibili 

Le squadre sono in campo, manca solo il fischio dell’arbitro. Prima però c’è il “premium spot”, imperdibile: restate incollati ai teleschermi, torniamo subito. L’attesa cresce, l’impazienza anche.

La partita scorre, la palla vola sulla fascia e l’immagine all’improvviso si restringe: il rettangolo verde diventa più piccolo, contornato da un’indispensabile pubblicità su prodotti vari ed eventuali che costringono il telespettatore ad aguzzare la vista per capire che accade in campo. Solo pochi istanti, che sarà mai?

Poi l’apoteosi. Nella giornata più importante per i tifosi del Cagliari sparsi per il mondo, quella del saluto sportivo a Claudio Ranieri, quando il Re a fine partita comincia il giro del campo per ricevere i dovuti ringraziamenti e l’intero pubblico, rimasto ai propri posti nonostante l’ora tarda, si alza per rendere omaggio a un uomo che ha fatto la storia del club, la regia stacca sul tecnico della Fiorentina. Dazn, la piattaforma che trasmette le partite di Serie A, decide di far sapere a tutti cosa Italiano ha da dire sulla gara e sull’imminente finale di Conference League. Un contributo fondamentale, non rinviabile e durato una decina di minuti mentre Sir Claudio completa il giro del campo. Chi è allo stadio si gode il momento. Chi sta a casa no.

Un’intervista si può registrare e mandare in onda dopo. Non altrettanto un momento come quello di giovedì notte alla Domus: va vissuto in diretta. Ma chi stabilisce cosa trasmettere, a che ora e in quale modo ha fatto una valutazione diversa. L’importante è farsi pagare l’abbonamento, che per inciso subirà (pare) sostanziosi aumenti. Del resto, se non apri il portafogli non vedi; ma anche se lo fai, vedi quel che vogliono loro. Compresi i premium spot e la pubblicità sulle scommesse. Non Ranieri e il saluto dei tifosi.

