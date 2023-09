Claudio Ranieri è cittadino onorario  

Una festa per Claudio Ranieri, “incoronato” ufficialmente cittadino onorario di Cagliari. Poi anche un (inevitabile) appello di tutti i rappresentanti di Palazzo Bacaredda per portare a casa con la Regione, una volta per tutte, la partita del nuovo stadio. Il Consiglio comunale approva all’unanimità il riconoscimento della cittadinanza onoraria all’allenatore rossoblù, il mister delle tre promozioni, l’ultima conquistata a Bari lo scorso giugno. La proposta era stata depositata il giorno dopo quell’impresa, e sull’onda di quell’entusiasmo ne erano state presentate addirittura due (Matteo Massa, Progressisti, e Andrea Piras, Lega), immediatamente sottoscritte da sindaco, presidente del consiglio e poi tutti i consiglieri. «La storia non si dimentica», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Non solo per i successi sportivi ma soprattutto per i tuoi valori. Sei sempre stato uno di noi. La città e tutto il consiglio comunale ha voluto sigillare l’affetto per te con il riconoscimento più alto. Grazie Claudio». «Un atto dovuto da parte dell'amministrazione per il grande risultato che rende orgogliosa la nostra città, la nostra Isola», gli fa eco Edoardo Tocco. «Il Consiglio ufficializza una decisione che la città ha già preso da tempo», dice Matteo Massa.

Le motivazioni

Meriti sportivi, ma non solo. Tutti sottolineano la caratura morale di Ranieri. Un esempio? «Il suo atteggiamento educativo e pedagogico a Bari con la richiesta alla tifoseria rossoblù, dopo la vittoria, di applaudire la squadra avversaria», ricorda Roberto Mura, capogruppo del Psd’Az. «Le imprese del mister rappresentano un patrimonio di memoria collettiva», sottolinea Andrea Piras, Lega. «Le due promozioni conquistate più di trent’anni fa, e l’entusiasmo collettivo creato dalla recentissima impresa, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame tra Claudio Ranieri e i cagliaritani», aggiunge. «Con l’approvazione di questa proposta arriverà un abbraccio simbolico al mister da parte di tutti i cagliaritani che in Consiglio rappresentiamo e di tutto il popolo sardo», dice Antonello Floris, capogruppo di FdI.

Il legame

Il legame tra Cagliari e Ranieri è cominciato oltre trent’anni fa e non si è mai spezzato. Anche nel momento più alto della sua carriera (la vittoria in Premier con il Leicester), Ranieri ha sempre parlato di Cagliari e dei cagliaritani con affetto e riconoscenza. «Ranieri è un cittadino di Cagliari, questo riconoscimento è una formalità giusta e necessaria che la città già gli riconosce da tempo. E lui, da cagliaritano innamorato della città, non ha mai perso l’occasione di ricordare, per esempio, quanto sia importante chiudere la partita con il nuovo stadio», spiega Fabrizio Marcello, Pd. Un appello accorato, rilanciato da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, affinché si sblocchino le risorse regionali (50 milioni) che servono per fare la gara e cominciare a costruire l’impianto. ( ma. mad. )

