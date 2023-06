Claudio Ranieri cittadino onorario: oggi la votazione?  

Il grande giorno potrebbe essere oggi. “Claudio Ranieri cittadino onorario di Cagliari”. La richiesta dei tifosi cagliaritani, rilanciata dai banchi del Consiglio comunale, potrebbe essere discussa questo pomeriggio in occasione della riunione di Palazzo Bacaredda. Le due proposte, firmate dal sindaco Paolo Truzzu, da Andrea Piras (Lega) e Matteo Massa (Progressisti), ma condivise da tutto il consiglio comunale sono previste in discussione tra quelle all’ordine del giorno. Richiesta a gran voce dopo il gol di Pavoletti a Bari che domenica scorsa ha riportato il Cagliari in serie A, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, il principale e indiscutibile protagonista della risalita del Cagliari, potrebbe essere votata questo pomeriggio. «Non è tra le prime in discussione in Consiglio oggi», spiega Edoardo Tocco, presidente dell’assemblea, che fin da subito ha condiviso l’iniziativa. «Ma se ci sarà una richiesta unanime del Consiglio per un’inversione dell’ordine dei lavori, naturalmente, procederemo alla discussione e alla votazione», aggiunge. L’inizio dei lavori è fissato per le 18. ( ma. mad. )

