Claudio Gioè è Mike Bongiorno «Ma così non lo avete mai visto» 

Un uomo e un personaggio pubblico «che a volte è stato liquidato con grande superficialità, anche per quella sua parola di saluto, “Allegria”, ma quando si comprende come per lui fosse un augurio, una gioiosa speranza per il futuro, dopo gli anni estremamente duri nella sua vita e che l’Italia aveva passato, assume un senso diverso e pieno di significato». Lo spiega Claudio Gioè che incarna in “Mike” di Giuseppe Bonito uno dei padri e simboli della televisione italiana. La miniserie evento in due puntate, prodotta da Rai Fiction e Viola Film ha debuttato alla Festa del cinema di Roma e sarà oggi e domani in prima serata su Rai1. Arriva a 100 anni dalla nascita di Bongiorno e 70 dal suo primi programma televisivo in Italia.

La storia

Il racconto parte nel 1971, quando Mike è nel pieno del successo di “Rischiatutto” e sta iniziando il rapporto con la donna che diventerà la sua terza moglie, Daniela (Valentina Romani) con cui ha avrà i 3 figli. La richiesta di raccontarsi per la prima volta in una grande intervista televisiva con un famoso giornalista (Paolo Pierobon), è lo strumento con il quale la serie torna alla vita tra due mondi di Michael, nato a New York nel 1924 da una famiglia italo-americana. Il suo percorso (da adolescente e ventenne ha il volto di Elia Nuzzolo) lo porta, fra le varie tappe a tornare in Italia negli anni ‘30 con la madre, debuttare come giornalista ed entrare nella Resistenza, essere imprigionato dai tedeschi, sfiorare più volte la morte, e tornare una volta liberato negli Usa dove scopre la radio e la Tv. Passioni che portano la svolta nella sua vita.

Oltre la fama

«Mike ha vissuto tra un continente e l'altro, tra il padre e la madre, talvolta per lui era un dualismo lacerante», spiega Bonito. «Qui lo ritroviamo in un racconto di profondità, che ha voluto resettare la sua immagine più convenzionale. Era un personaggio ricchissimo». Mostrarlo da ragazzo «è stata per me la parte più complicata», sottolinea Elia Nuzzolo. «È una parte essenziale della sua vita, la più formativa. Il lavoro maggiore è stato trovare un Mike privato. Con Claudio però ci siamo confrontati costantemente».

Il protagonista

Questo «per me è stato uno dei lavori più complessi degli ultimi anni. Avevo il terrore, di affrontare un personaggio così amato dagli italiani», aggiunge Gioè. «Ero interessato soprattutto dal Mike a telecamere spente, alle sue ansie, i fantasmi, le ossessioni». Fa tremare le gambe «dare volto a un personaggio che è stato anche molto imitato. Con Giuseppe però abbiamo escluso da subito di fare una mera imitazione, ci siamo concentrati su alcune amorevoli citazioni, su ciò che il pubblico ha maggiormente amato, sul trasmettere la sua umanità. Volevamo raccontare la sua anima». Per l’attore Bongiorno riflette un bel messaggio anche per le generazioni di oggi: «Le cose non ti arrivano da sole, bisogna combattere le difficoltà, sapersi risollevare e vivere le proprie passioni con serietà e dedizione».

