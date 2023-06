La tradizione è salva. All’alba, in piazza Yenne, a Cagliari, un gruppo di tifosi ha “vestito” di rossoblù la statua di Carlo Felice, ribattezzandola Claudio Felice. Cagliaritani e turisti hanno già scattato centinaia di foto. Con i rossoblù in vacanza, la dirigenza inizia a programmare la prossima stagione in Serie A. Ranieri eredita “4 assi” dalla B: Radunovic, Dossena, Makoumbou e Nandez.

alle pagine 16, 17